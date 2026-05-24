Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του 2026 EuroLeague Final Four απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00, Novasports Prime), με στόχο την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου της ιστορίας του.

Οι Πειραιώτες προέρχονται από την επιβλητική επικράτηση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό και πλέον στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στη μάχη για την κορυφή της Ευρώπης.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με ακριβώς την ίδια δωδεκάδα που χρησιμοποίησε και στο πρώτο παιχνίδι του Final Four, χωρίς να προχωρήσει σε κάποια διαφοροποίηση στο ρόστερ του.

Αναλυτικά η «ερυθρόλευκη» δωδεκάδα για τον τελικό

Ουόκαπ, Τζόζεφ, ΜακΚίσικ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.