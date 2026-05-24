Εβάν Φουρνιέ στο tanea.gr: «Ίσως ο κουρέας μου κόψει λίγο το μούσι, δεύτερο μου σπίτι ο Ολυμπιακός»
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του T-Center, με τον MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ, να απαντά στο tanea.gr και στον Γιάννη Λαμπίρη, για το εάν ο κουρέας του θα του… κόψει το μούσι και για την εναλλαγή των συναισθημάτων του σε σχέση με πέρυσι. Ο Γάλλος σταρ στάθηκε […]
Court Room: Σήκωσε την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του ο Ολυμπιακός
Court Room, μέρος τέταρτο. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του, δίνοντας μια τρομερή μάχη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το Court Room, μια ειδική YouTube σειρά εκπομπών του tanea.gr, με τον Βαγγέλη Αγγέλου και τον Χρίστο Γαλιλαία να προσεγγίζουν το Final Four με έναν διαφορετικό τρόπο, δίνει συνέχεια. Μέσα από ανάλυση, scouting, τακτική προσέγγιση, ειδικές συνεντεύξεις και θεματικά βίντεο, το COURT ROOM επιχειρεί να […]
Το μήνυμα της Ντάρα στον Βεζένκοφ μετά την κατάκτηση της EuroLeague: «Συγχαρητήρια πρωταθλητή»
Η τραγουδίστρια και νικήτρια της φετινής Eurovision, Ντάρα, δεν ξέχασε τον Σάσα Βεζένκοφ μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στον τελικό της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας στη φετινή EuroLeague είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον Βεζένκοβ και πριν από τον μεγάλο τελικό, ενώ μετά την κατάκτηση του τροπαίου φρόντισε να του […]
Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους – Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Πειραιά (pics)
Σε γιορτινούς ρυθμούς κινείται ο Πειραιάς μετά τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακoύ, ο οποίος επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final Four και κατέκτησε την τέταρτη EuroLeague της ιστορίας του. Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, χιλιάδες φίλοι των «ερυθρόλευκων» βγήκαν στους δρόμους με σημαίες και συνθήματα, δημιουργώντας πανηγυρική ατμόσφαιρα σε πολλές […]
Ολυμπιακός: Αυτό είναι το μπλουζάκι του πρωταθλητή Ευρώπης 2025-26 (pic)
Με την ψυχή τους πανηγύρισαν οι Ερυθρόλευκοι την κατάκτηση της Euroleague. Μπαρτζώκας, παίκτες και κόσμος έγιναν ένα και γιόρτασαν τη σπουδαία επιτυχία του Ολυμπιακού. Μετά την ολοκλήρωση του τελικού, οι «ερυθρόλευκοι» παίκτες φόρεσαν τα μπλουζάκια των πρωταθλητών Ευρώπης. Τα νέα επετειακά μπλουζάκια, τα οποία φτιάχτηκαν για την περίσταση.