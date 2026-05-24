Στις εξέδρες του Telekom Center Athens έδωσε το «παρών» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, προσελκύοντας τα βλέμματα στον μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο σούπερ σταρ του NBA εκμεταλλεύτηκε το διάστημα χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις και ταξίδεψε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσει από κοντά την κορύφωση της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Στο πλευρό του βρέθηκε η σύζυγός του, Μαράια, καθώς και η οικογένειά του, με τους αδελφούς του Κώστα, Θανάση και Άλεξ να συμπληρώνουν την εντυπωσιακή παρουσία στα επίσημα του γηπέδου.

Κατά την είσοδο της οικογένειας Αντετοκούνμπο στο γήπεδο, η ατμόσφαιρα από τους φίλους του Ολυμπιακού ήταν ιδιαίτερα θερμή, με τη διοργάνωση να καταγράφει εντυπωσιακά πλάνα από τη στιγμή.