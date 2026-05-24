Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη μεγάλη «μάχη» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της EuroLeague, με την ατμόσφαιρα στο T-Center να θυμίζει ήδη… γιορτή.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ της μεγάλης αναμέτρησης, οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» άρχισαν να παίρνουν θέση στις εξέδρες, δημιουργώντας από νωρίς εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και δείχνοντας έτοιμοι να στηρίξουν με τη φωνή τους την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού αναμένεται να δώσει δυναμικό «παρών» στον μεγάλο τελικό, ελπίζοντας να πανηγυρίσει ακόμη μία ευρωπαϊκή κορυφή απέναντι σε έναν από τους πιο ισχυρούς αντιπάλους της διοργάνωσης.