Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την 4η EuroLeague της ιστορίας του, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό.

Με τη λήξη της αναμέτρησης, οι «ερυθρόλευκοι» ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς για τη σπουδαία επιτυχία τους, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο μια εντυπωσιακή πορεία μέχρι την κορυφή της Ευρώπης.

Ο Κώστας Παπανικολάου ήταν εκείνος που σήκωσε το τρόπαιο στον ουρανό του T-Center, μέσα σε αποθέωση από παίκτες και κόσμο.