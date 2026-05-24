Ιστορικές στιγμές έζησε η Άρσεναλ, καθώς κατέκτησε την Premier League μετά από 22 χρόνια και για πρώτη φορά από τη μυθική σεζόν 2003/04, όταν είχε ολοκληρώσει το πρωτάθλημα αήττητη.
Στο φινάλε της χρονιάς απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, οι «κανονιέρηδες» αγωνίστηκαν χωρίς άγχος, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο, και ολοκλήρωσαν τη σεζόν με νίκη 2-1.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μάρτιν Όντεγκαρντ έγινε το κεντρικό πρόσωπο των πανηγυρισμών, σηκώνοντας το τρόπαιο μέσα σε αποθέωση, σε μια βραδιά που σφράγισε την επιστροφή της Άρσεναλ στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.
ARSENAL ARE PREMIER LEAGUE CHAMPIONSSSS pic.twitter.com/4DsjzSRazT
— Quincy 🥷🏽🏆 (@afcquincy) May 24, 2026
