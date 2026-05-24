Νίκος Γκάλης βρέθηκε στο T-Center για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου λίγο πριν το τζάμπολ.

Ο εμβληματικός βετεράνος ανέφερε πως ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται πιο δυνατός από τη Ρεάλ, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμησή του ότι ο τελικός θα προσφέρει όμορφο θέαμα και υψηλό επίπεδο μπάσκετ.

Οι δηλώσεις του Γκάλη

«Όλη η Ελλάδα θέλει ελληνική ομάδα να το σηκώσει. Θα γίνει ωραίο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός θα έχει τον κόσμο, για μένα είναι και καλύτερη ομάδα και πιστεύω όλα θα πάνε καλά».

Για το αν είναι φαβορί ο Ολυμπιακός και για το πλεονέκτημα στη θέση “5”:

«Ναι είναι πιο δυνατός στους ψηλούς, αλλά σε έναν αγώνα χρειάζεσαι ισορροπία και στους ψηλούς και στους κοντούς, αλλά ο Ολυμπιακός πιστεύω έχει καλύτερο υλικό».