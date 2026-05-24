Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στο «T-Center» τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague. O Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Μιλτιάδης Μαρινάκης βρίσκονται στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τη σπουδαία αναμέτρηση, στηρίζοντας έμπρακτα την ομάδα μπάσκετ στη μάχη για τον τίτλο.

Ο ηγέτης των ερυθρόλευκων, όπως και στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε, έτσι και στον μεγάλο τελικό δίνει το «παρών», εν μέσω αποθέωσης από τον κόσμο της ομάδας, που περίμενε την άφιξη του και τον καταχειροκρότησε.

Ο ισχυρός άνδρας της πειραϊκής ΠΑΕ θα παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της ομάδας μπάσκετ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (21:00), στον μεγάλο τελικό του Final Four, με στόχο την κατάκτηση του τίτλου μέσα στο «T-Center».