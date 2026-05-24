Η μεγάλη ώρα για τον τελικό της EuroLeague πλησιάζει και Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους πριν από τη σπουδαία αναμέτρηση.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, οι δύο αποστολές αναχώρησαν από το ξενοδοχείο τους με προορισμό το T-Center, όπου πραγματοποίησαν το καθιερωμένο πρόγραμμα χαλάρωσης και αποφόρτισης ενόψει του αγώνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» και οι Μαδριλένοι έφτασαν στον τελικό μετά τις επιβλητικές εμφανίσεις τους στους ημιτελικούς, αποκλείοντας τη Φενέρμπαχτσε και τη Βαλένθια αντίστοιχα, και πλέον ετοιμάζονται για την πέμπτη ευρωπαϊκή μονομαχία τους σε τελικό διοργάνωσης.

Το κλίμα στις δύο ομάδες παρέμεινε ήρεμο και συγκεντρωμένο, με παίκτες και τεχνικά επιτελεία να επιχειρούν να χαλαρώσουν πριν από τη «μάχη» που θα αναδείξει τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης, μετά την αποχώρηση της Φενέρ από τον θρόνο της διοργάνωσης.