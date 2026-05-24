Ανάμεσα στους θεατές του τελικού της Next Gen EuroLeague βρέθηκε και ο Σαρπ Αταμάν, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens.

Ο γιος του Εργκίν Αταμάν βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague, παρακολουθώντας τους νεαρούς αθλητές των δύο ισπανικών ομάδων να διεκδικούν το τρόπαιο της διοργάνωσης.