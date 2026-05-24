Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πάρουν τη σπουδαία νίκη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, να κυριαρχήσουν και να κατακτήσουν την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία τους.

Ο κόσμος του μπάσκετ είναι γεμάτος ιστορίες που μοιάζουν να ξεπερνούν τη λογική. Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει εδώ και δεκαετίες η περίφημη «κατάρα» της πρώτης θέσης στην EuroLeague.

Για χρόνια, καμία ομάδα που ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην πρώτη θέση δεν μπορούσε να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να σηκώσει το τρόπαιο.

Η κορυφή της βαθμολογίας έμοιαζε περισσότερο με βάρος παρά με πλεονέκτημα.

Ο αποκλεισμός της «Βασίλισσας» και η Μονακό

Ο Ολυμπιακός τη σεζόν 2024-25 τερμάτισε ξανά στην πρώτη θέση της regular season, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Στα Playoffs ξεπέρασε το εμπόδιο της Ρεάλ Μαδρίτης, σε μία σειρά με τεράστιο βάρος και έντονο ιστορικό υπόβαθρο, δείχνοντας έτοιμοι να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης.

Ωστόσο, το Final Four του Άμπου Ντάμπι εξελίχθηκε διαφορετικά. Η ομάδα του Πειραιά αποδείχτηκε κατώτερη των περιστάσεων και αποκλείστηκε στον ημιτελικό από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, σε μία βραδιά που επιβεβαίωσε ξανά πόσο αμείλικτη μπορεί να γίνει η μορφή της διοργάνωσης, ακόμη και για την καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης.

Η χρονιά που ο Ολυμπιακός έσπασε την «κατάρα»

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν και την φετινή σεζόν στην κορυφή της βαθμολογίας, δείχνοντας από την αρχή πως το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα διαθέτει την πιο σταθερή ομάδα.

Στα Playoffs απέκλεισαν εμφατικά τη Μονακό με 3-0, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει Final Four.

Σειρά την Παρασκευή στο Telekom Center είχε και η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, όπου οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν μία από τις πιο ώριμες και πειθαρχημένες αμυντικές εμφανίσεις των τελευταίων ετών, περιόρισαν τα επιθετικά ατού των Τούρκων και πήραν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό, αποδεικνύοντας πως αυτή τη φορά ήταν αποφασισμένοι να μην αφήσουν την ιστορία να επαναληφθεί.

Η συνέχεια αποδείχθηκε ιστορική. Ο Ολυμπιακός πήρε τη μεγάλη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον πέμπτο τελικό κατά σειρά που βρίσκονται και κατέκτησε τη τέταρτη EuroLeague της ιστορίας του, γράφοντας ένα ακόμη χρυσό κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή του διαδρομή.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε η πρώτη ομάδα που συνδύασε την πρωτιά της regular season με την κατάκτηση του τροπαίου, βάζοντας τέλος σε έναν «μύθο» που συνόδευε τη διοργάνωση εδώ και δεκαετίες.

Η ιστορία της EuroLeague είναι γεμάτη παραδείγματα που κράτησαν ζωντανή τη θεωρία γύρω από την «κατάρα» της πρώτης θέσης.

Το 2017 η πρωτοπόρος Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε μέχρι το Final Four της Κωνσταντινούπολης, όμως η Φενέρμπαχτσε ήταν εκείνη που κατέκτησε το τρόπαιο μπροστά στο κοινό της.

Έναν χρόνο αργότερα οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με την ΤΣΣΚΑ να τερματίζει πρώτη, αλλά τη Ρεάλ να σηκώνει την κούπα στο Βελιγράδι.

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και το 2019, όταν η Φενέρ έμεινε εκτός τίτλου, παρά την κορυφή στη regular season, με την ΤΣΣΚΑ να επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κορυφή. Ακολούθησε η διετία της Αναντολού Εφές, η οποία κατέκτησε back-to-back EuroLeague χωρίς να έχει τερματίσει πρώτη.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, πάντως, ήταν ο Ολυμπιακός το 2023. Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν στην κανονική περίοδο, αλλά λύγισαν στον τελικό του Κάουνας από το ιστορικό καλάθι του Σέρχιο Γιουλ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.