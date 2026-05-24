Μπορεί το παιχνίδι με την Άστον Βίλα να μην έχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο για τη Μάντσεστερ Σίτι μετά την απώλεια του τίτλου από την Άρσεναλ, ωστόσο ο κόσμος γέμισε το «Etihad» για να αποχαιρετήσει τον Πεπ Γκουαρδιόλα.
Όπως είναι λογικό, τα πάντα στο γήπεδο ήταν αφιερωμένα σε εκείνον, με πανό και κασκόλ στις κερκίδες να αποτυπώνουν την ευγνωμοσύνη του κόσμου προς το πρόσωπό του. Μάλιστα ο Ουνάι Έμερι παρέδωσε πριν τη σέντρα μία πλακέτα στον Γκουαρδιόλα με τον οποίο είχε «θερμή» αγκαλιά.
Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο στο «Etihad» που ετοιμάζεται να περάσει σε νέα εποχή από το καλοκαίρι. Βέβαια ο Πεπ δεν είναι ο μόνος που είπε «αντίο» σήμερα καθώς το ματς με τη Βίλα ήταν το τελευταίο και για τους Μπερνάρντο Σίλβα και Τζον Στόουνς.
