Ο Ισπανός τεχνικός κάθισε για τελευταία φορά στον πάγκο των «Πολιτών» καθώς μετά από μία απόλυτα επιτυχημένη δεκαετία αποφάσισε να αποχωρήσει δίνοντας την σκυτάλη στον… δικό του Έντσο Μαρέσκα.

Όπως είναι λογικό, τα πάντα στο γήπεδο ήταν αφιερωμένα σε εκείνον, με πανό και κασκόλ στις κερκίδες να αποτυπώνουν την ευγνωμοσύνη του κόσμου προς το πρόσωπό του. Μάλιστα ο Ουνάι Έμερι παρέδωσε πριν τη σέντρα μία πλακέτα στον Γκουαρδιόλα με τον οποίο είχε «θερμή» αγκαλιά.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο στο «Etihad» που ετοιμάζεται να περάσει σε νέα εποχή από το καλοκαίρι. Βέβαια ο Πεπ δεν είναι ο μόνος που είπε «αντίο» σήμερα καθώς το ματς με τη Βίλα ήταν το τελευταίο και για τους Μπερνάρντο Σίλβα και Τζον Στόουνς.