Η προσεχής εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό ηλιοφάνειας, υψηλών θερμοκρασιών και κατά τόπους έντονης αστάθειας, με τις καιρικές συνθήκες να μεταβάλλονται κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας και λιγότερο από ημέρα σε ημέρα.

Στα ηπειρωτικά, αλλά και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις που θα δίνουν τοπικές βροχές, κυρίως μέχρι το απόγευμα. Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, φαινόμενο που θα επαναλαμβάνεται σχεδόν καθημερινά.

Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας ο καιρός θα παραμείνει γενικά πιο ήπιος και αίθριος, με τον ήλιο να κυριαρχεί για μεγάλα διαστήματα. Παράλληλα, δεν θα λείπουν πρόσκαιρες νεφώσεις που κατά τόπους θα δίνουν ασθενείς βροχοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3-5 μποφόρ στα περισσότερα πελάγη και έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Το στοιχείο αυτό θα διατηρεί ένα πιο δροσερό προφίλ στα ανατολικά, παρά την άνοδο της θερμοκρασίας που θα φτάνει τοπικά τους 28-30 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Η συνολική εικόνα παραμένει τυπικά ανοιξιάτικη, με καλοκαιρινές πινελιές. Η θερμότητα της ημέρας θα «σπάει» από απογευματινές μπόρες, κυρίως σε ορεινές περιοχές, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας η ατμόσφαιρα θα γίνεται πιο ασταθής, με μικρές πτώσεις θερμοκρασίας και νέες εξάρσεις φαινομένων κατά τόπους.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 25-05-2026

Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη 26-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη 27-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά των περιοχών αυτών και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία, μετά το μεσημέρι, από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Πέμπτη 28-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο κυρίως στα ηπειρωτικά.

Παρασκευή 29-05-2026

Στα κεντρικά, τα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι- απόγευμα στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια.