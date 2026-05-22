Λίγες ώρες πριν από το πρώτο τζάμπολ του Final Four της EuroLeague, σοβαρό ζήτημα έχει προκύψει με τη διάθεση των εισιτηρίων, προκαλώντας αναστάτωση στους φιλάθλους που ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν τους ημιτελικούς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, αρκετοί από τους κατόχους που δικαιούνται τα περίπου 550 εισιτήρια που παραχωρήθηκαν στις ομάδες, δεν έχουν ακόμη λάβει τα ηλεκτρονικά τους εισιτήρια από τη διοργάνωση, παρότι απομένουν ελάχιστες ώρες μέχρι την έναρξη των αγώνων.

Μάλιστα, υπάρχουν περιπτώσεις οπαδών που έχουν παραλάβει μόνο τα εισιτήρια για τους αγώνες της Κυριακής, αλλά όχι εκείνα της Παρασκευής, ενώ άλλοι δεν έχουν λάβει τίποτα απολύτως. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει κύμα παραπόνων προς τις ομάδες και τους διοργανωτές.

Την ίδια στιγμή εκφράζονται ανησυχίες ακόμη και για πιθανή καθυστέρηση στην έναρξη του ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει συνολικά το πρόγραμμα της ημέρας. Εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο, μεταφορά του πρώτου ημιτελικού, κάτι όμως το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από τη Euroleague

Όπως σημειώνεται, η αιτία του προβλήματος φαίνεται να σχετίζεται με επιλογή της προηγούμενης διοίκησης της EuroLeague υπό τον Παούλιους Μοτιεγιούνας, η οποία ανέθεσε τη διαχείριση των εισιτηρίων σε εταιρεία χωρίς μεγάλη εμπειρία στο ticketing, αντί της εταιρείας που συνεργάζεται με τον Παναθηναϊκό και χειρίζεται τη διάθεση εισιτηρίων μέσω του T-Center.