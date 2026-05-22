Η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Ζαλγκίρις στα playoffs της Euroleague. Ένα ζευγάρι που μας πρόσφερε μεγάλες συγκινήσεις, αλλά τελικά ήταν οι Τούρκοι που «τσέκαραν» το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.

Απέναντι τους θα βρουν τον Ολυμπιακό στον πρώτο κατά σειρά ημιτελικό (22/5, 18:00). Αναμέτρηση που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, λόγω της ποιότητας των δύο ομάδων. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη πρόκριση της Φενέρμπαχτσε σε Final Four, όλες με τον Γιασικεβίτσιους στον πάγκο και η έκτη από τις συνολικά επτά του Λιθουανού προπονητή.

Το μεγάλο αουτσάιντερ με τη Ζαλγκίρις

Η πρώτη τεράστια επιτυχία του Γιασικεβίτσιους στο «τιμόνι» μίας ομάδας ήρθε με την αγαπημένη του Ζαλγκίρις. Η λιθουανική ομάδα αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη της σεζόν 2017/18 στη Euroleague και χρειάστηκε να αποκλείσει τον Ολυμπιακό στη σειρά με 3-1 για να βρεθεί στο Final Four.

Εκεί ηττήθηκε στον ημιτελικό από τη Φενέρμπαχτσε με 76-67. Παρά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ο Σάρας έδειξε από νωρίς τα διαπιστευτήρια του και ως προπονητής και έδειξε ότι ήρθε για να πρωταγωνιστήσει για πολλά χρόνια.

Οι μη κατακτήσεις του τροπαίου με την Μπαρτσελόνα

Το επόμενο βήμα στην προπονητική του καριέρα και μία μεγάλη πρόκληση ήταν η Μπαρτσελόνα. Τη σεζόν 2020/21 επέστρεψε στην τελική φάση της διοργάνωσης και με μία μεγάλη νίκη απέναντι στην Αρμάνι, ο 50χρόνος Λιθουανός κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη του παρουσία σε τελικό, όντας στον πάγκο μίας ομάδας. Ωστόσο, η Αναντολού Εφές στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, καθώς κέρδισε την ισπανική ομάδα με 86-81, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βασίλιε Μίσιτς.

Ακολούθησε ο ισπανικός «εμφύλιος» στον ημιτελικό του Final Four στο Βελιγράδι, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης στέρησε για ακόμη μία φορά την ευκαιρία από τον Γιασικεβίτσιους να κατακτήσει το πολυπόθητο τρόπαιο. Παρά τη μυθική εμφάνιση του Νίκολα Μίροτιτς, η ομάδα του Πάμπλο Λάσο ήταν η μεγάλη νικήτρια, καθώς επικράτησε με 86-83.

Το τρίτο διαδοχικό Final Four του Γιασικεβίτσιους με τη Μπαρτσελόνα συνδυάστηκε με το ίδιο αποτέλεσμα. Η νέα ήττα από το μεγάλο αντίπαλο δέος, Ρεάλ Μαδρίτης, είχε ως συνέπεια, ο Λιθουανός προπονητής να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από τον πάγκο της ομάδας. Παρά το μεγάλο μπάτζετ που διέθεταν οι «μπλαουγκράνα» και στις τρεις περιπτώσεις, η κορυφή της Ευρώπης δεν ήρθε.

Το νέο κεφάλαιο της Φενέρμπαχτσε

Ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Γιασικεβίτσιους ήταν η Φενέρμπαχτσε. Ο Σάρας ερχόταν να αντικαταστήσει τον Δημήτρη Ιτούδη στα μέσα της σεζόν 2023/24. Το σερί του Λιθουανού με τις παρουσίες του σε Final Four συνεχίστηκε. Στον ημιτελικό του Βερολίνου η τουρκική ομάδα ηττήθηκε από τον μετέπειτα πρωταθλητή Ευρώπης, Παναθηναϊκό με 73-57.

Η εξιλέωση

Την επόμενη σεζόν ήρθε η πλήρης δικαίωση για τον 50χρόνο προπονητή. Πιστός στο ραντεβού του στην τελική φάση της Euroleague, αλλά αυτή τη φορά με διαφορετικό αποτέλεσμα. Αρχικά, ήρθε η ρεβάνς απέναντι στον Παναθηναϊκό για τον χαμένο περσινό ημιτελικό. Στον τελικό, οι Γιασικεβίτσιους και Σπανούλης βρέθηκαν αντιμέτωποι, με τον Λιθουανό να κατακτά το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο ως προπονητής, καθώς η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 81-70.

Στη συνέχεια ακολούθησε και η κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον Σάρας να ολοκληρώνει το πρώτο του triple crown, όντας στον πάγκο μίας ομάδας.

Στο φετινό Final Four της Αθήνας ο Γιασικεβίτσιους έχει μία δύσκολη αποστολή: Να υπερασπιστεί με τη Φενέρμπαχτσε τον τίτλο που κατέκτησε πέρσι. Με τον ίδιο όμως να μοιάζει πιο απελευθερωμένος από το άγχος, είναι σίγουρο ότι δεν θα παραδώσει τα σκήπτρα του εύκολα.

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος