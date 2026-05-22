Μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του στιγμές δίπλα στην οικογένειά του. Ο σταρ του NBA δημοσίευσε στιγμές από προπόνηση και παιχνίδι με τους γιους του στο γήπεδο μπάσκετ, δείχνοντας πως περνά ποιοτικό χρόνο μαζί τους στην offseason.

Με χαμόγελα και παιχνίδι, ο «Greek Freak» έδειξε τη χαλαρή πλευρά της καθημερινότητάς του, μακριά από την πίεση των παρκέ. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε χαρακτηριστικά: «Peaceful off season», εκφράζοντας την ηρεμία και την οικογενειακή ευτυχία που βιώνει αυτή την περίοδο.

