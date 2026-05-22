Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με το Final Four της EuroLeague να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων λίγες ώρες πριν από τους ημιτελικούς.

Οι τέσσερις ομάδες που διεκδικούν το τρόπαιο, ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Βαλένθια και η Ρεάλ Μαδρίτης, ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους ενόψει των μεγάλων αναμετρήσεων.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας ώστε η διοργάνωση να κυλήσει χωρίς προβλήματα. Αναμένονται ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά και οργανωμένες μετακινήσεις των φιλάθλων γύρω από το «T-Center».

Μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της, η EuroLeague κάλεσε τους φιλάθλους να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες πρόσβασης και ασφαλείας, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να εξασφαλιστεί η ομαλή είσοδος στο γήπεδο πριν από την έναρξη των αγώνων.

Euroleague Basketball in cooperation with local authorities and security services, would like to announce the following mandatory access and security regulations for all spectators attending the 2026 EuroLeague Final Four 2026 Athens Presented by Etihad at the Telekom Center… pic.twitter.com/CVSn0ZubRI — EuroLeague (@EuroLeague) May 22, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Euroleague Basketball, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες ασφαλείας, ανακοινώνει τους ακόλουθους υποχρεωτικούς κανονισμούς πρόσβασης και ασφάλειας για όλους τους θεατές που θα παρακολουθήσουν το Final Four της EuroLeague 2026 Athens, που θα πραγματοποιηθεί από την Etihad στο Telekom Center Athens.

Η ασφάλεια και η ομαλή κυκλοφορία των οπαδών παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να ελέγξουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται αυστηρά με τις ακόλουθες διαδικασίες.

Επαλήθευση Εισιτηρίων & Ταυτότητας

Η είσοδος στο Ολυμπιακό Συγκρότημα θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε θεατές που κατέχουν έγκυρο εισιτήριο αγώνα.

Όλοι οι οπαδοί πρέπει να προσκομίσουν:

Πρωτότυπη ταυτότητα ή διαβατήριο

Εισιτήριο που φέρει το ίδιο όνομα με το έγγραφο ταυτοποίησης

Η μη παροχή αντίστοιχων στοιχείων ταυτοποίησης και εισιτηρίου θα έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση εισόδου.

Ενισχυμένα Μέτρα Ασφαλείας

Ολοκληρωμένες επιχειρήσεις ασφαλείας θα εφαρμοστούν σε όλες τις ζώνες πρόσβασης γύρω από τον χώρο. Οι οπαδοί θα πρέπει να αναμένουν:

Πολλαπλά σημεία ελέγχου επαλήθευσης εισιτηρίων

Διαδικασίες δημιουργίας προφίλ ταυτότητας

Διεξοδική σωματική έρευνα και έρευνα προσωπικών αντικειμένων από τις αστυνομικές αρχές και το προσωπικό ασφαλείας

Συνιστάται θερμά στους οπαδούς να συνεργάζονται πλήρως με όλο το προσωπικό ασφαλείας για τη διευκόλυνση των αποτελεσματικών διαδικασιών εισόδου.

Αυστηρή Πολιτική Απαγορεύεται η Επανείσοδος

Μόλις οι θεατές εισέλθουν στο στάδιο και γύρω από το Ολυμπιακό Συγκρότημα, η έξοδος και η επανείσοδος δεν θα επιτρέπεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Τα καταστήματα εστίασης, οι σταθμοί ποτών και οι τουαλέτες θα παραμείνουν πλήρως λειτουργικά σε όλους τους καθορισμένους τομείς καθισμάτων.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν όλους τους φιλάθλους για τη συνεργασία τους και ανυπομονούν να καλωσορίσουν φιλάθλους από όλη την Ευρώπη στην Αθήνα για μια ασφαλή και αξέχαστη εμπειρία Final Four της EuroLeague 2026.»