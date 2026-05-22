Λίγο πριν από το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, ο Σάσα Βεζένκοφ αναφέρθηκε στη μεγάλη επιτυχία της DARA στη φετινή Eurovision Song Contest 2026, όπου με το τραγούδι «Bangaranga» χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη νίκη της στην ιστορία του θεσμού.

Η 28χρονη τραγουδίστρια έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με τη δυναμική σκηνική παρουσία, τις χορευτικές της ικανότητες και την εντυπωσιακή εμφάνισή της, αποτελώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα των τελευταίων ημερών. Η επιτυχία της θεωρείται ιστορική για τη Βουλγαρία, με τον φόργουορντ του Ολυμπιακού να σχολιάζει τη σπουδαία αυτή διάκριση λίγο πριν από τη μεγάλη μπασκετική διοργάνωση στην ελληνική πρωτεύουσα.

