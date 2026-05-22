Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του και πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Ο διεθνής εξτρέμ πρωταγωνίστησε ξανά με τη φανέλα της Κλάμπ Μπριζ , συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Βελγίου.

Με γκολ και ασίστ στην αναμέτρηση απέναντι στη Μέχελεν, ο Έλληνας άσος επιβεβαίωσε την τρομερή αγωνιστική του κατάσταση. Παρότι η Μπριζ αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2, η απώλεια βαθμών της Σεν Ζιλουάζ , χάρισε μαθηματικά τον τίτλο στην ομάδα του.

«Δεν γνωρίζω ακόμα τι θα συμβεί», ανέφερε αρχικά ο Χρήστος Τζόλης σχετικά με το μέλλον του. «Όλα θα εξαρτηθούν από την Κλάμπ Μπριζ. Δεν είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση. Το σημαντικότερο για μένα είναι να βρεθεί το σωστό πρότζεκτ και όχι απλώς ένα μεγάλο όνομα. Θα φανεί στην πορεία ποια επιλογή είναι η καλύτερη», τόνισε ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί δεδομένη μια μεταγραφή το προσεχές καλοκαίρι, υπογραμμίζοντας πως παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος στη βελγική ομάδα.

«Γιατί να μην συνεχίσω στην Κλαμπ Μπριζ; Έχω συμβόλαιο έως το 2029 και οφείλω να σέβομαι την ομάδα που με εμπιστεύεται και με στηρίζει. Αυτή τη στιγμή προτεραιότητά μου είναι να χαρώ την επιτυχία και τις στιγμές που ζούμε. Για το μέλλον υπάρχει ακόμα χρόνος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η φετινή σεζόν του Τζόλη είναι εντυπωσιακή, καθώς μετρά 21 γκολ και 28 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, αριθμοί που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης.