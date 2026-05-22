Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τη διαδρομή του και τους αντιπάλους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο φετινό Roland Garros.

Στον πρώτο γύρο, ο Έλληνας τενίστας θα παίξει απέναντι στον Γάλλο Αλεξάντρ Μίλερ, έναν αντίπαλο που γνωρίζει καλά, αφού τον έχει κερδίσει και στις τρεις προηγούμενες μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Αν προκριθεί, στον δεύτερο γύρο θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Τάλον Γκρίκσπουρ – Ματέο Αρνάλντι, ενώ στον τρίτο γύρο πιθανότερος αντίπαλος φαίνεται να είναι ο Μπεν Σέλτον.

Στη φάση των «16», οι πιο δυνατές επιλογές βάσει κατάταξης είναι οι Αλεξάντερ Μπούμπλικ και Φράνσις Τιάφο, ενώ στα προημιτελικά τον περιμένει, κατά τα φαινόμενα, ο περυσινός φιναλίστ και εκ των βασικών φαβορί για τον τίτλο, Γιανίκ Σίνερ.