Η Βαλένθια, η οποία απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στα playoffs, εδώ και λίγες μέρες ζει το όνειρό της, καθώς προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Final Four. Ποιες άλλες ομάδες όμως έχουν κάνει κάτι παρόμοιο;

Με το που έγιναν γνωστές οι συμμετέχουσες του Final Four της Αθήνας, μία ξεχώρισε έναντι των υπολοίπων. Ποια ήταν αυτή; Η… σταχτοπούτα του μεγάλου «event» του Μαΐου της Euroleague, η Βαλένθια.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, στην επιστροφή της στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση, κατόρθωσε να αφήσει εκτός συνέχειας τον οικοδεσπότη του μίνι τουρνουά και έναν εκ των φαβορί του τίτλου, τον Παναθηναϊκό. Η παρουσία της, στα προσεχή μεγάλα παιχνίδια της Αθήνας, αναβιώνει έξι παρόμοιες ιστορίες ομάδων που έφτασαν για πρώτη φορά σε Final Four. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Σιένα, η Τάου, η Ουνικάχα Μάλαγα, η Φενέρμαχτσε, η Λοκομοτίβ Κουμπαν και η Μονακό.

Αταμάν και Σκόλα, ίδια ιστορία

Η πρώτη ομάδα που κατάφερε να μπει ανάμεσα στις ισχυρές δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ ήταν η Σιένα το 2003. Στον πάγκο του ιταλικού συλλόγου, σε ηλικία μόλις 37 ετών, καθόταν ο νυν προπονητής του τριφυλλιού, Εργκίν Αταμάν.

Το σύνολο του φερέλπιδος τότε Τούρκου τεχνικού υπερίσχυσε της Ούλκερ, της Σκίπερ Μπολόνια, αλλά και του πρωταθλητή Ευρώπης εκείνης της περιόδου, Παναθηναϊκού, τερματίζοντας στην πρώτη θέση του ομίλου του Top 16. Έτσι, εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία του, την παρουσία του στο Final Four της Βαρκελώνης.

Στον ημιτελικό, ωστόσο, δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Μπενετόν Τρεβίζο. Η Σιένα, παρότι διέθετε σπουδαίους παίκτες όπως ο Μιχάλης Κακιούζης και ο κορυφαίος σκόρερ Αλφόνσο Φορντ, ηττήθηκε στον ιταλικό «εμφύλιο» με 65-62 και έμεινε εκτός τελικού, εκεί όπου τελικά η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το τρόπαιο. Παρ’ όλα αυτά, η πορεία των «πράσινων» εκείνη τη χρονιά παραμένει αξιομνημόνευτη.

Τη σκυτάλη των παρθενικών εμφανίσεων σε Final Four παίρνει η Τάου Κεράμικα. Η ισπανική ομάδα το 2005 συμπλήρωσε το «καρέ» των καλύτερων ομάδων της Euroleague, αφού πρώτα προσπέρασε το εμπόδιο της Τρεβίζο στα playoffs με 2-0 νίκες.

Στον ημιτελικό απέναντι στην οικοδέσποινα ΤΣΣΚΑ Μόσχας άφησε άναυδο το μπασκετικό κοινό. Οι Βάσκοι, έχοντας σε απίστευτη βραδιά τον Μιτσιγιάουσκας (23 π.), έπιασαν εξαπίνης τη ρωσική «αρκούδα», αποκλείοντάς την στο σπίτι της με 85-78.

Στον τελικό, ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς η παρέα των Λουίς Σκόλα, Χοσέ Καλντερόν και Αρβίντας Μιτσιγιάουσκας ηττήθηκε από την πανίσχυρη και μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μακάμπι Τελ Αβίβ.

ΤΣΣΚΑ και Ρεάλ τους έκοψαν τα φτερά

Περίεργο πράγμα οι συμπτώσεις. Στο τελευταίο Final Four που διεξήχθη στην Αθήνα, μία ακόμη ισπανική ομάδα πραγματοποίησε για πρώτη φορά την εμφάνισή της στη μεγάλη σκηνή. Σας θυμίζει κάτι αυτό σε σχέση με φέτος;

Η Ουνικάχα Μάλαγα, πάντως, που αγωνίστηκε πριν από 19 χρόνια στο τουρνουά του ΟΑΚΑ, δεν κατάφερε να φανεί ιδιαίτερα ανταγωνιστική στον ημιτελικό απέναντι στην ΤΣΣΚΑ του Θοδωρή Παπαλουκά, γνωρίζοντας την ήττα με 62-50. Οι Ανδαλουσιανοί βρήκαν απέναντί τους μία πανίσχυρη ομάδα, η οποία αποδείχθηκε ανώτερη των δυνατοτήτων τους.

Εντούτοις, για να πραγματοποιήσουν αυτή την πορεία χρειάστηκε να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα, μίας εκ των μεγάλων δυνάμεων της διοργάνωσης. Η ομάδα των Γιώργου Βασιλειάδη, Τούσεκ και Χιμένεθ ολοκλήρωσε τελικά το Final Four στην τρίτη θέση, επικρατώντας της Τάου Κεράμικα στον μικρό τελικό.

Για να βρεθεί η επόμενη πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα σε Final Four, μετά την Ουνικάχα, χρειάστηκε να περάσουν οκτώ χρόνια. Το 2015 η Φενέρμπαχτσε, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο, κατάφερε να υπερκεράσει την αντίσταση της Μακάμπι Τελ Αβίβ στα playoffs, «σκουπίζοντάς» τη με 3-0 νίκες.

Έτσι, ήρθε η πρόκριση στα ημιτελικά, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά στην ιστορία του συλλόγου. Η τουρκική ομάδα, ωστόσο, γνώρισε τον αποκλεισμό με 96-87 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το σύνολο του «Ζοτς» μπορεί να μην κατάφερε να περάσει στον τελικό, όμως εκείνη η χρονιά αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική για τη Φενέρμπαχτσε, καθώς τότε έθεσε τις βάσεις για τη σταθεροποίησή της στο υψηλότερο επίπεδο τα επόμενα χρόνια.

Η κοινή συνισταμένη των Μπαρτζώκα και Μάικ Τζέιμς

Με το πέρας μόλις ενός έτους από την παρουσία της Φενέρ στη Μαδρίτη, η Λοκομοτίβ Κουμπάν, υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα, διέπρεψε και κέρδισε επάξια την πρώτη και μοναδική συμμετοχή της σε Final Four, αυτό του Βερολίνου το 2016.

Ο Έλληνας προπονητής, με νεαρούς και ελπιδοφόρους παίκτες που αργότερα άφησαν το αποτύπωμά τους στη Euroleague, όπως οι Ντιλέινι, Σίνγκλετον και Ράντολφ, συνέθεσε ένα σύνολο το οποίο τράβηξε την προσοχή όλων. Άλλωστε, το γεγονός ότι οι Ρώσοι απέκλεισαν την Μπαρτσελόνα του τεράστιου Χουάν Κάρλος Ναβάρο στα playoffs το αποδεικνύει στο έπακρο.

Στον ημιτελικό, ωστόσο, απέναντι στην έμπειρη σε τέτοια παιχνίδια ΤΣΣΚΑ του Δημήτρη Ιτούδη, δεν τα κατάφεραν και ηττήθηκαν με 88-81. Τελικά, κατετάγησαν τρίτοι, νικώντας στον μικρό τελικό τη Λαμποράλ Κούτσα με 85-75.

Ο χορός των πρωτοεμφανιζόμενων ομάδων σε Final Four κλείνει με τη Μονακό το 2023 στο Κάουνας. Η ομάδα από το Πριγκιπάτο, στη δεύτερη κιόλας σεζόν της στη Euroleague με ηγέτη τον Μάικ Τζέιμς, έφτασε έως τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ στα playoffs σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να τρομάξει τους παίκτες του Σάσα Ομπράντοβιτς. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 3-2 νίκες των Ισραηλινών, τσεκάροντας το εισιτήριό τους για την επόμενη φάση.

Στον ημιτελικό, όμως, ο Ολυμπιακός αποτέλεσε ανυπέρβλητο εμπόδιο, με τη Μονακό να γνωρίζει την ήττα με 76-62. Παρ’ όλα αυτά, στο άχαρο παιχνίδι της τρίτης θέσης νίκησε την Μπαρτσελόνα με 78-66, κλείνοντας γλυκά το πρώτο της ταξίδι στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η Βαλένθια την προσεχή Παρασκευή αναμετράται με τη Ρεάλ Μαδρίτης με φόντο μία θέση στον τελικό. Από τις προηγούμενες ομάδες, που υπήρξαν πρωτάρες σε Final Four, καμία δεν κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο. Θα σπάσει φέτος αυτή η παράδοση; Εσείς τι λέτε;

Νικόλας Παναγόπουλος