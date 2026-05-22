Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό της EuroLeague μετά τη νίκη με 79-61 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και ο Φουρνιέ εμφανίστηκε απόλυτα συγκεντρωμένος στον στόχο της κατάκτησης του τροπαίου.

Ο Γάλλος αστέρας των «ερυθρόλευκων», μιλώντας μετά το τέλος του ημιτελικού, αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens, αλλά και στην εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του σε μία από τις πιο απαιτητικές αναμετρήσεις της σεζόν.

Παράλληλα, τόνισε πως η περσινή αποτυχία δεν έχει ξεχαστεί από κανέναν στην ομάδα και μπορεί να λειτουργήσει ως έξτρα κίνητρο ενόψει του μεγάλου τελικού της Κυριακής.