Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό της EuroLeague (22/5, 21:00, Novasports Prime) με φόντο μια θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο διεκδικεί ακόμη έναν ευρωπαϊκό τίτλο, απέναντι στη «νεοφώτιστη» του Final Four Βαλένθια.

Παίκτης κλειδί: Ο Ουσμάν Γκαρούμπα καλείται να καλύψει σημαντικό ρόλο για τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά τους τραυματισμούς των Ταβάρες και Λεν, προσφέροντας δύναμη και ταχύτητα κοντά στο καλάθι.

Οι δηλώσεις του προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Η EuroLeague δεν αποτελεί εμμονή για μένα. Πολλοί σπουδαίοι προπονητές δεν έχουν κατακτήσει την EuroLeague, όμως παραμένουν σπουδαίοι. Θυμάμαι τότε, στην Αθήνα, στο Final Four με τη Μάλαγα, ήμασταν ανταγωνιστικοί. Φέτος έχουμε σημαντικούς τραυματισμούς, όμως είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ».

Οι «νυχτερίδες» έφτασαν μέχρι το Final Four παίζοντας γρήγορο και επιθετικό μπάσκετ, με κορυφαία στιγμή της σεζόν τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει δημιουργήσει ένα σύνολο με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, στηριγμένο στην ομαδικότητα και το ταλέντο, χωρίς να εξαρτάται από μεγάλα ονόματα.

Ηγέτης της ομάδας είναι ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος πραγματοποιεί εντυπωσιακή χρονιά και δείχνει ικανός να πάρει μόνος του κρίσιμα παιχνίδια.

Ο νεαρός Σέρτζιο Ντε Λα Ρέα θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ του ισπανικού μπάσκετ, με εξαιρετικό σουτ και προσωπικότητα που ξεχώρισε ιδιαίτερα στη σειρά απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Με την ικανότητά του να δίνει λύσεις όταν ξεκουράζονται οι Μοντέρο και Μπαντιό, μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό «κρυφό χαρτί» για τον προπονητή στο Final Four.

Οι δηλώσεις του Πέδρο Μαρτίνεθ:

«Η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που κερδίζεται μόνο με το να κερδίζεις ή να χάνεις. Η αυτοπεποίθηση πρέπει να προέρχεται από την καθημερινή μας δουλειά, από την ταυτότητα της ομάδας και από την πίστη μας σε αυτή τη δουλειά».

Όσο αφορά το κοινό σημείο που θα συναντηθούν οι φίλαθλοι των δύο ομάδων, προς το γήπεδο

Βάση του πλάνου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Καλλιμάρμαρο και από εκεί θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το γήπεδο, υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία και ελέγχους ασφαλείας.

Οι αρχές υπολογίζουν πως περίπου 794 οπαδοί της «βασίλισσας» και 893 των «νυχτερίδων» θα μετακινηθούν συντονισμένα για τον ημιτελικό του Final Four.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.