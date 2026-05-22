Η στιγμή που περίμενε ο Ολυμπιακός έφτασε, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή (22/5, 18:00, Novasports Prime) στον ημιτελικό της EuroLeague που διεξάγεται στην Αθήνα. Αυτή θα είναι η πέμπτη φορά που η ομάδα του Πειραιά θα βρεθεί σε Final Four.

Παίκτης κλειδί, ο Κόρι Τζόσεφ, ήρθε τον Ιανουάριο στους «ερυθρόλευκους» και εξελίχθηκε σε πολύτιμη λύση στη θέση του πόιντ γκαρντ, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του Μπαρτζώκα χάρη στην οργάνωση και το αξιόπιστο σουτ του.

Με μεγάλη εμπειρία από το NBA, ο Καναδός γκαρντ μπορεί να αποδειχθεί «κρυφό χαρτί» για τους Πειραιώτες στο Final Four της EuroLeague.

Από την άλλη, η τούρκικη ομάδα θέλει να κάνει το back to back, αφού αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης την περσινή σεζόν. Παίκτης κλειδί είναι ο Χόρτον – Τάκερ. Ο Αμερικανός αποτελεί το πολυεργαλείο της μηχανής της ομάδας, με τα στατιστικά του να το αποδεικνύουν, αφού υπήρξε σταθερός καθόλη τη διάρκεια της σεζόν.

Οι δηλώσεις του Έλληνα προπονητή:

«Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεσαι εδώ, να δείχνεις μια σταθερότητα ως ομάδα στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιουλ – ένας πολύ ικανός παίκτης που μπορεί να πάρει το τελευταίο σουτ – ή τύχη ή συγκυρίες, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Αυτό που εμείς υποσχόμαστε είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Άμα ο Θεός αποφασίσει να κατακτήσουμε το τρόπαιο τη φετινή χρονιά θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι».

Οι δηλώσεις του Σάρας Γιασικεβίτσιους:

«Στο ξεκίνημα της σεζόν έπρεπε να επικεντρωθούμε περισσότερο στην άμυνα. Προσπαθείς να χτίζεις περισσότερα πράγματα μέσα στη χρονιά όσο αυτή κυλάει, όπως και να ενσωματώνεις σημαντικούς παίκτες. Μακάρι να φανεί όλο αυτό το προϊόν που έχουμε φτιάξει στο παρκέ αύριο». Όσο αφορά τη μετακίνηση των φιλάθλων των δύο ομάδων Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 13:00, με αναχώρηση στις 15:00 προς το γήπεδο. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε θα βρίσκονται στον σταθμό «Θησείο» από τις 12:00, με τα δρομολόγια να αναχωρούν περίπου στις 14:00. Όπως αναφέρθηκε, έχουν προβλεφθεί ειδικά συρμοί για τη μετακίνηση προς το ΟΑΚΑ, οι οποίοι για λόγους ασφαλείας δεν θα πραγματοποιούν στάσεις σε άλλους σταθμούς. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

18:00 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, Novasports Prime