Περίπου δύο ώρες πριν από την έναρξη του μεγάλου ημιτελικού της EuroLeague απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε στο Telekom Center Athens, έτοιμη να διεκδικήσει το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναχώρησαν από το ξενοδοχείο όπου είχαν καταλύσει στο κέντρο της Αθήνας και μετέβησαν στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, εκεί όπου θα δώσουν τη σημαντική αναμέτρηση κόντρα στο συγκρότημα της Κωνσταντινούπολης.

Την ίδια στιγμή, έγινε γνωστή και η αποστολή που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το κρίσιμο παιχνίδι. Στη δωδεκάδα βρίσκονται οι Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, ΜακΚίσικ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοβ, Χολ και Τζόουνς.