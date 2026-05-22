Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού του Final Four της EuroLeague, Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τους φιλάθλους των δύο ομάδων να δίνουν ξεχωριστό παλμό στο Telekom Center Athens.

Η ατμόσφαιρα άρχισε να «ζεσταίνεται» από νωρίς, καθώς υποστηρικτές των δύο συλλόγων κατέφθαναν στο ΟΑΚΑ, γεμίζοντας σταδιακά τις εξέδρες και συμβάλλοντας στο εορταστικό κλίμα μιας μεγάλης ευρωπαϊκής μπασκετικής βραδιάς.

Μία από τις πιο όμορφες εικόνες της ημέρας καταγράφηκε έξω από το γήπεδο, όπου δύο φίλοι της Φενέρμπαχτσε και ένας του Ολυμπιακού πόζαραν μαζί για μια αναμνηστική φωτογραφία, στέλνοντας μήνυμα φιλίας και αθλητικού σεβασμού λίγο πριν από την έναρξη της σπουδαίας αναμέτρησης.