Η Lionsgate επιβεβαίωσε επίσημα ότι η ταινία «Michael 2» βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής και μάλιστα έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο από όσο γνωρίζει το κοινό ή ακόμα και οι περισσότεροι επαγγελματίες του χώρου εκτός στούντιο.

Ο πρόεδρος του κινηματογραφικού τμήματος, Άνταμ Φόγκελσον, αποκάλυψε ότι περίπου το 25-30% της συνέχειας έχει ήδη ολοκληρωθεί. Πώς είναι αυτό δυνατό; Το υλικό προέρχεται από πλάνα που δημιουργήθηκαν κατά την αρχική παραγωγή της πρώτης ταινίας και δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ.

Lionsgate says the upcoming "Michael" sequel will be a "big and satisfying movie," with the "most popular" music still to come. "We are really excited about the progress we're making with respect to a second 'Michael' film," Adam Fogelson, the company's film chief said.

Αυτή η λεπτομέρεια αλλάζει ριζικά τη συζήτηση: το σίκουελ δεν ξεκινά από το μηδέν, γεγονός που συμπιέζει δραστικά τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και τον οικονομικό κίνδυνο.

Εκπληκτικές εισπράξεις – Ένα βήμα πριν το 1 δισεκατομμύριο

Η πρώτη ταινία, με θέμα τη ζωή του «βασιλιά της ποπ» Μάικλ Τζάκσον, έκανε πρεμιέρα στις 24 Απριλίου και έχει συγκεντρώσει ήδη 704 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, πλησιάζοντας ολοένα και πιο κοντά στο ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου. Εάν το καταφέρει, η Lionsgate θα ξεπεράσει για πρώτη φορά στην ιστορία της αυτό το παγκόσμιο όριο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζον Φελτχάιμερ, ήταν σαφής: «Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες ιστορίες να αφηγηθούμε και πολύ περισσότερη μουσική να μοιραστούμε».

Τι θα καλύψει το «Michael 2»

Η πρώτη ταινία επικεντρώθηκε στα πρώτα χρόνια του Μάικλ Τζάκσον, φτάνοντας μέχρι την περίοδο που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τους Jackson Five για να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Το σίκουελ θα έχει τη δυνατότητα να κινηθεί εμπρός και πίσω στην αφήγηση, καλύπτοντας γεγονότα που συνέβησαν ακόμα και μέσα στο χρονικό πλαίσιο της πρώτης ταινίας αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Φόγκελσον: «Μπορούμε να πάμε μπροστά και πίσω στην αφήγηση αυτής της ιστορίας. Υπάρχουν τόσα πολλά άλλα γεγονότα που συνέβησαν, ακόμη και στο χρονικό πλαίσιο της αρχικής ταινίας, που δεν αναφέρθηκαν».

Η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας του «Michael 2» δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, ωστόσο η πρόοδος που έχει ήδη συντελεστεί προοιωνίζει ότι η αναμονή θα είναι σημαντικά μικρότερη από ό,τι συνήθως σε ανάλογα σίκουελ.