Το OMODA 9 SHS-P, ναυαρχίδα της μάρκας εκφράζει τη φιλοσοφία γύρω από την ηλεκτροκίνηση. Το νέο OMODA 9 SHS-P συνδυάζει την ηλεκτροκίνηση με την ευελιξία της υβριδικής τεχνολογίας, καλύπτοντας ιδανικά τις ανάγκες της σύγχρονης μετακίνησης. Χάρη στο προηγμένο Super Hybrid System (SHS) στην plug-in υβριδική του έκδοση, προσφέρει έως 145 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας και συνολική αυτονομία έως 1.100 χιλιόμετρα, εξασφαλίζοντας άνεση τόσο στην καθημερινή οδήγηση όσο και στα μεγάλα ταξίδια.

Με δυναμική σχεδίαση, premium αισθητική και αεροδυναμικές γραμμές, το OMODA 9 SHS-P ξεχωρίζει στον δρόμο, ενώ στο εσωτερικό προσφέρει προηγμένη τεχνολογία, σύγχρονο infotainment, ποιοτικά υλικά και ευρύχωρη καμπίνα για αναβαθμισμένη εμπειρία οδήγησης.

Το μοντέλο αποδίδει συνδυαστικά 537 ίππους, επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 4,9 δευτερόλεπτα και διαθέτει τετρακίνηση, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις με αποδοτικότητα. Παράλληλα, ενσωματώνει προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης, έχοντας λάβει πιστοποίηση 5 αστέρων από τον Euro NCAP.

Η δυναμική του OMODA 9 SHS-P αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στην εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά. Αξίζει να αναφερθεί ότι τον Απρίλιο το μοντέλο κατέκτησε την πρώτη θέση στις ταξινομήσεις στην κατηγορία των D-SUV Plug-in hybrid μοντέλων, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχησή του στο αγοραστικό κοινό.

Παράλληλα, από την αρχή του έτους, το OMODA 9 SHS-P βρίσκεται σταθερά στο top 3 της συνολικής αγοράς D-SUV Plug-in hybrid, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί ήδη μία από τις πιο αξιόλογες παρουσίες στην αγορά των εξηλεκτρισμένων οχημάτων.

Το OMODA 9 SHS-P κοστίζει προ φόρων από 35.662€, προσφέρει σημαντικά φορολογικά οφέλη, ενώ το χαμηλό συνολικό κόστος χρήσης, η υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα και οι περιορισμένες εκπομπές CO₂ κάτω από 50 γρ./χλμ. ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις σύγχρονες πολιτικές που δίνουν έμφαση στη βιωσιμότητα και την εταιρική υπευθυνότητα.