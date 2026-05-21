Η Αλ Νασρ είναι πρωταθλήτρια της Σαουδικής Αραβίας για τη σεζόν 2025/2026.

Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε το χρέος της, καθώς επικράτησε με 4-1 της Νταμάκ στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας.

Τα γκολ πέτυχαν οι Μανέ, Κομάν και δύο φορές ο τεράστιος Κριστιάνο Ρονάλντο που πλησιάζει τα 1000 τέρματα στην λαμπρή καριέρα του.

Έτσι, η Αλ Νασρ έφτασε στους 86 βαθμούς, δύο πιο πάνω από την δεύτερη Αλ Χιλάλ και εξασφάλισε το πρωτάθλημα, που ήταν και το πρώτο με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ στην ομάδα της.

Δακρυσμένος εμφανίστηκε μετά την επίτευξη του δεύτερου προσωπικού τέρματος ο Ρονάλντο.