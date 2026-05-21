Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, με τους φιλάθλους των ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση να ετοιμάζονται για τη μεγάλη μπασκετική γιορτή και τους ημιτελικούς της EuroLeague.

Ιδιαίτερα αισθητή αναμένεται να είναι η παρουσία της Φενέρμπαχτσε, καθώς περίπου 4.000 φίλοι της τουρκικής ομάδας υπολογίζεται πως θα βρεθούν στην Αθήνα για την αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αρκετοί οπαδοί της ομάδας της Κωνσταντινούπολης επέλεξαν να ταξιδέψουν οδικώς, καλύπτοντας με πούλμαν τη διαδρομή από την Τουρκία μέχρι την ελληνική πρωτεύουσα.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί σημείο συγκέντρωσης των φιλάθλων στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Θησείο, πριν αναχωρήσουν οργανωμένα προς το γήπεδο για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στους «ερυθρόλευκους».