Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία ακόμη και στα 40 του, δείχνοντας πως παραμένει σε κορυφαίο επίπεδο παρά τα χρόνια που περνούν. Την ώρα που πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν ήδη αποσυρθεί, ο Πορτογάλος σταρ εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί και να οδηγεί τις ομάδες του σε τίτλους.

Με την Αλ Νασρ πραγματοποίησε μία ακόμη εξαιρετική σεζόν, συμβάλλοντας σημαντικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας, το πρώτο για τον σύλλογο μετά από επτά χρόνια. Ο έμπειρος φορ ολοκλήρωσε τη χρονιά με 28 γκολ και 3 ασίστ σε 30 συμμετοχές, έχοντας συνολικά συμμετοχή σε 31 τέρματα.

Ο Ρονάλντο εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος μετά τη λήξη του αγώνα

Ο συγκεκριμένος τίτλος ήταν ο πρώτος του από την ημέρα που μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία πριν από περίπου τριάμισι χρόνια, ενώ συνολικά έφτασε τα 33 τρόπαια στην τεράστια καριέρα του.

Στο πλούσιο παλμαρέ του περιλαμβάνονται πέντε Champions League, τρεις Premier League, αλλά και τρεις διεθνείς τίτλοι με την Πορτογαλία, ανάμεσά τους το Euro 2016 και δύο κατακτήσεις Nations League.

Οι τίτλοι του Κριστιάνο Ρονάλντο:

5x UEFA Champions League

2017/18 – Ρεάλ Μαδρίτης

2016/17 – Ρεάλ Μαδρίτης

2015/16 – Ρεάλ Μαδρίτης

2013/14 – Ρεάλ Μαδρίτης

2007/08 – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

3x Πρωταθλητής Αγγλίας

2008/09 – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

2007/08 – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

2006/07 – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

2x Πρωταθλητής Ισπανίας

2016/17 – Ρεάλ Μαδρίτης

2011/12 – Ρεάλ Μαδρίτης

2x Πρωταθλητής Ιταλίας

2019/20 – Γιουβέντους

2018/19 – Γιουβέντους

2x UEFA Super Cup

2017/18 – Ρεάλ Μαδρίτης

2014/15 – Ρεάλ Μαδρίτης

1x EURO

2016 – Πορτογαλία

2x UEFA Nations League

2025 – Πορτογαλία

2019 – Πορτογαλία

4x Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων

2018 – Ρεάλ Μαδρίτης

2017 – Ρεάλ Μαδρίτης

2015 – Ρεάλ Μαδρίτης

2009 – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

1x Κύπελλο Αγγλίας

2004 – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

2x Κύπελλο Ισπανίας

2013/14 – Ρεάλ Μαδρίτης

2010/11 – Ρεάλ Μαδρίτης

1x Κύπελλο Ιταλίας

2020/21 – Γιουβέντους

2x Σούπερ Καπ Ιταλίας

2020/21 – Γιουβέντους

2018/19 – Γιουβέντους

2x Σούπερ Καπ Ισπανίας

2017/18 – Ρεάλ Μαδρίτης

2012/13 – Ρεάλ Μαδρίτης

2x League Cup Αγγλίας

2009 – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

2006 – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

1x Community Shield Αγγλίας

2007/08 – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

1x Σούπερ Καπ Πορτογαλίας

2003 – Σπόρτινγκ