Η Κλαμπ Μπριζ είναι πρωταθλήτρια Βελγίου για τη σεζόν 2025/2026.

Η ομάδα του Χρήστου Τζόλη έμεινε ισόπαλη στο 2-2 απέναντι στη Μέχελεν, για την 9η αγωνιστική του Βέλγικου πρωταθλήματος. Σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ απομακρύνθηκε 4 βαθμούς και εξασφάλισε το πρωτάθλημα και μαθηματικά, με μία αγωνιστική να απομένει.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για ακόμη ένα παιχνίδι ο Χρήστος Τζόλης που άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό και μοίρασε το δεύτερο γκολ για την ομάδα του.

Το 1-0 με τον Τζόλη:

Να σημειωθεί ότι ο Τρεσόλντι ήταν αυτός που μοίρασε την ασίστ στο τέρμα που σημείωσε ο Χρήστος Τζόλης.

Το 2-1 της Μπριζ με τον Τρεσόλντι:

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα