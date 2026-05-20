Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς ανακοίνωσε πως ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης αναμένεται να παραθέσει συνέντευξη Τύπου μέσα στον Ιούνιο.

Όπως ανέφερε ο κ. Καραπαπάς στην παρουσίαση για τα «μαγικά» χαρτάκια της επόμενης χρονιάς, ο ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός θα μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου για όλα τα θέματα που απασχολούν το σύλλογο.

Ο αντιπρόεδρος των ερυθρόλευκων ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης του συλλόγου μόλις ολοκληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις σε όλα τα σπορ και στον Ερασιτέχνη, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μέσα στον Ιούνιο.