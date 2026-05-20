Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για τους ημιτελικούς και τους τελικούς της Stoiximan GBL.

Η τετράδα των playoffs δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αφού η σειρά ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη Betsson θα κριθεί σε τρίτο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στις 25/5 στις 19:00. Ο νικητής της αναμέτρησης θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό στα ημιτελικά, ενώ το άλλο ζευγάρι θα αποτελείται από τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον ΠΑΟΚ.

Ημιτελικοί

Game 1

  • Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (28/5, 18:00)
  • Ολυμπιακός – ΑΕΚ/Άρης Betsson (28/5, 20:15)

Game 2

  • ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR (30/5, 15:00)
  • ΑΕΚ/Άρης Betsson – Ολυμπιακός (30/5, 17:00)

Game 3 (εφόσον χρειαστεί) 

  • Ολυμπιακός – ΑΕΚ/Άρης Betsson (1/6)
  • Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (1/6, 20:15)

Τελικοί

  • Game 1 (3/6, 21:00)
  • Game 2 (5/6, 21:00)
  • Game 3 (8/6, 21:00)
  • Game 4 (10/6, 21:00, εφόσον χρειαστεί)
  • Game 5 (13/6, 21:00, εφόσον χρειαστεί)

