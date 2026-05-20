Η Εθνική Πορτογαλίας ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ 2026 και προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση, καθώς ο Ντιόγκο Ζότα θα συμπεριληφθεί τιμητικά στην αποστολή, παρά τον τραγικό θάνατό του τον περασμένο Ιούλιο.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ρομπέρτο Μαρτίνεθ αποφάσισε οι Ίβηρες να ταξιδέψουν με «27+1» ποδοσφαιριστές, αφιερώνοντας ουσιαστικά μια θέση στον πρώην άσο της Λίβερπουλ, ως φόρο τιμής στη μνήμη και την προσφορά του στην ομάδα.

Ο Ζότα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 28 ετών, έπειτα από θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, έχοντας αφήσει ήδη το αποτύπωμά του με τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας.

Με το εθνόσημο μέτρησε 49 συμμετοχές και 14 γκολ, συμβάλλοντας καθοριστικά στις κατακτήσεις του Nations League το 2018-19 και το 2024-25. Μάλιστα, ο τελικός απέναντι στην Ισπανία αποτέλεσε την τελευταία του εμφάνιση με την εθνική ομάδα.

«Είναι η δύναμή μας, η χαρά μας. Η απώλεια του Ντιόγκο ήταν μια αξέχαστη και πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά την επόμενη κιόλας μέρα ήταν στο χέρι όλων μας να αγωνιστούμε για το όνειρο του Ντιόγκο και για το παράδειγμα που πάντα έδινε στην εθνική μας ομάδα. Το πνεύμα, η δύναμη και το παράδειγμα του Ζότα είναι το θετικό και θα είναι πάντα το θετικό», είπε γι’ αυτόν ο Μαρτίνεθ.