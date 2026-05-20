Παραδέχτηκε την… ήττα και στάθηκε στον κόσμο της Σίτι, αναφορικά με το μέλλον του. Αυτός ήταν ο Πεπ Γκουαρδιόλα στο τέλος του αγώνα με την Μπόρνμουθ, έπειτα από την απώλεια του τίτλου.

«Εκ μέρους της Μάντσεστερ Σίτι θέλω να συγχαραώ τον Μίκελ, το staff του, τους παίκτες, τους οπαδούς και την Άρσεναλ για την κατάκτηση της Premier League. Φοβερός θρίαμβος και είναι η ώρα τους να πανηγυρίσουν. Εμείς θα είμαστε πίσω την επόμενη σεζόν. Παλέψαμε μέχρι την τελευταία στροφή. Ήμασταν εκεί και παλέψαμε, ποτέ δεν το βάλαμε κάτω ακόμα και στο παιχνίδι με την Μπόρνμουθ.

Η Μπόρνμουθ ήταν δύσκολος αγώνας. Έδειξαν ότι ήθελαν το ματς. Εμάς μας έλειψαν οι σωστές αποφάσεις, αλλά δεν το βάλαμε κάτω. Είχαμε μία υπέροχη σεζόν, κατακτήσαμε το Κύπελλο Αγγλίας, πετύχαμε αρκετά πράγματα και τη φετινή σεζόν. Αγαπώ το παιχνίδι, την εργασία μου, αυτόν τον σύλλογο και είμαι ακόμα εδώ και μου αρέσει».

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι οι οπαδοί της Σίτι τον θέλουν άλλον έναν χρόνο στην ομάδα, εκείνος απάντησε: «με αγαπούν πολύ, εγώ τους αγαπώ ακόμα περισσότερο».