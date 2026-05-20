Οι παίκτες της Άρσεναλ έζησαν με την ψυχή τους τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας, με αρκετούς εξ αυτών να παραμένουν στους πανηγυρισμούς έξω από το «Έμιρειτς» μέχρι τα ξημερώματα.

Η μαθηματική εξασφάλιση της Premier League το βράδυ της Τρίτης (19/5) προκάλεσε ξέσπασμα χαράς σε ολόκληρο τον σύλλογο, καθώς οι «κανονιέρηδες» επέστρεψαν στην κορυφή της Αγγλίας μετά από 22 χρόνια.

Η ισοπαλία της Μάντσεστερ Σίτι με τη Μπόρνμουθ (1-1) χάρισε ουσιαστικά τον τίτλο στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, αφού η διαφορά των τεσσάρων βαθμών δεν μπορούσε πλέον να ανατραπεί μία αγωνιστική πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Έτσι, η Άρσεναλ κατέκτησε ξανά το τρόπαιο για πρώτη φορά μετά την εποχή των θρυλικών «Invincibles» του Αρσέν Βενγκέρ.

Το κλίμα στο Λονδίνο ήταν πανηγυρικό, με χιλιάδες φίλους της ομάδας να κατακλύζουν τους δρόμους γύρω από το «Έμιρειτς». Ανάμεσα στους πανηγυρίζοντες βρέθηκαν και οι Μπουκάγιο Σάκα, Εμπερέτσι Έζε, Ντέκλαν Ράις και Γιουριέν Τίμπερ, οι οποίοι εμφανίστηκαν έξω από το γήπεδο περίπου στις 5 τα ξημερώματα, απολαμβάνοντας μαζί με τον κόσμο τη σπουδαία επιτυχία της Άρσεναλ.