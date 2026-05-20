Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Γ.Σ. Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τον coach Κώστα Τελάκη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Ο coach Τελάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη αθλητών και ομάδων, με παρουσία σε συλλογικό, σχολικό και εθνικό επίπεδο, συνδυάζοντας γνώση, σύγχρονη προπονητική φιλοσοφία και βαθιά αγάπη για το άθλημα.

-Απόφοιτος του University of Sunderland στην Επιστήμη Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού -Κάτοχος Εθνικού Διπλώματος Προπονητικής και Διεθνούς Διπλώματος FIBA –Head Coach της ανδρικής ομάδας του ΓΣ Παλλήνης με συνεχόμενες ανόδους κατηγοριών –Προπονητής στα Εκπαιδευτήρια Δούκα – Coach & Scout της Valencia Basket στην Ελλάδα –Μέλος του staff της Εθνικής Ομάδας Νεανίδων (U18) το 2019 –Προπονητής στο Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού

Η φιλοσοφία του βασίζεται στην εξέλιξη των αθλητών και αθλητριών, στη δημιουργία ανταγωνιστικών ομάδων και στην καλλιέργεια χαρακτήρα μέσα από τον αθλητισμό.