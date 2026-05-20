Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής έκανε γνωστό τον προπονητή της νέας σεζόν, καθώς ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Κώστα Τελάκη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο Γ.Σ. Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τον coach Κώστα Τελάκη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.
Ο coach Τελάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη αθλητών και ομάδων, με παρουσία σε συλλογικό, σχολικό και εθνικό επίπεδο, συνδυάζοντας γνώση, σύγχρονη προπονητική φιλοσοφία και βαθιά αγάπη για το άθλημα.
-Απόφοιτος του University of Sunderland στην Επιστήμη Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
-Κάτοχος Εθνικού Διπλώματος Προπονητικής και Διεθνούς Διπλώματος FIBA
–Head Coach της ανδρικής ομάδας του ΓΣ Παλλήνης με συνεχόμενες ανόδους κατηγοριών
–Προπονητής στα Εκπαιδευτήρια Δούκα
– Coach & Scout της Valencia Basket στην Ελλάδα
–Μέλος του staff της Εθνικής Ομάδας Νεανίδων (U18) το 2019
–Προπονητής στο Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού
Η φιλοσοφία του βασίζεται στην εξέλιξη των αθλητών και αθλητριών, στη δημιουργία ανταγωνιστικών ομάδων και στην καλλιέργεια χαρακτήρα μέσα από τον αθλητισμό.
Coach, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Γ.Σ.Α.Π.
Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας!