Ο Ιμπραΐμ Κουτλουάι άσκησε σκληρή κριτική στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση του Αμερικανού φόργουορντ στα social media.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού είχε τοποθετηθεί δημόσια πριν από μερικές ημέρες σχετικά με την κριτική που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τα σχόλια που βλέπει να γίνονται εις βάρος του.

«Ενήλικες χάνουν την ψυχραιμία τους για ένα παιδικό παιχνίδι. Καλό θα ήταν κάποιοι να προσέχουν τι λένε στα social media, γιατί εδώ μέσα με έχουν αποκαλέσει με τα πάντα, εκτός από το όνομα που μου έδωσε η μητέρα μου», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση του Ιμπραΐμ Κουτλουάι, ο οποίος μιλώντας στο «Socrates» εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντί του.

«Κερδίζεις 5 εκατομμύρια ευρώ από αυτό που αποκαλείς “παιδικό παιχνίδι”. Έχασες, σκύψε το κεφάλι σου και ζήτα συγγνώμη. Δηλώσεις του στιλ “δεν με νοιάζει”… Βγες έξω στους δρόμους της Αθήνας να σε δω αν σε νοιάζει ή όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος παλαίμαχος.