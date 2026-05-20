Στο πλαίσιο της παρουσίασης των ειστηρίων διαρκείας ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, απάντησε και σε ερωτήματα των εκπροσώπων τύπου. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο επερχόμενο Final Four, που συμμετέχει και ο Ολυμπιακός.

Ο Κώστας Καραπαπάς εμφανίστηκε απόλυτα αισιόδοξος για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της συνέντευξης για τα διαρκείας της επόμενης σεζόν.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ πρόσθεσε ότι σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού θα βρίσκεται στο ΟΑΚΑ, για να στηρίξει την προσπάθεια του Γιώργου Μπαρτζώκα και των παικτών του.