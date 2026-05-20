Γιουλ: «Θα θυμάμαι το καλάθι με τον Ολυμπιακό για το υπόλοιπο της ζωής μου – Η Παρασκευή είναι ένας ακόμη τελικός»
Στο πλαίσιο της παρουσίασης των ειστηρίων διαρκείας ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, απάντησε και σε ερωτήματα των εκπροσώπων τύπου. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο επερχόμενο Final Four, που συμμετέχει και ο Ολυμπιακός. Ο Κώστας Καραπαπάς εμφανίστηκε απόλυτα αισιόδοξος για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της συνέντευξης για τα διαρκείας […]
Το Final Four της EuroLeague πλησιάζει και θα φιλοξενηθεί στο T-Center της Αθήνας. Ο ισχυρος άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, επισκέφθηκε πριν από λίγο το γήπεδο και μέσα από story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έκανε τη δική του τοποθέτηση για τη διοργάνωση. «Εχεις φτιάξει αυτό το αριστούργημα… Να είσαι έτοιμος να φτιάξεις […]
Ο Σέρχιο Γιουλ ετοιμάζεται να συμμετάσχει στο 11ο Final 4 της καριέρας του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας ήδη ζήσει πολλές μεγάλες στιγμές στη διοργάνωση. Ωστόσο, για τον ίδιο, καμία από τις προηγούμενες δεν συγκρίνεται με το ιστορικό νικητήριο καλάθι που σημείωσε στον τελικό του 2023 στο Κάουνας, το οποίο χάρισε στη «βασίλισσα» το τρόπαιο […]
Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τον δεύτερο κατά σειρά ημιτελικό (22/5, 21:00) του Final Four της Euroleague στο «Athens Telecom Center». Για να βρεθούν, όμως, στην τελική φάση η καθεμία κατέγραψε ξεχωριστή πορεία. Οι «πορτοκαλί» τερμάτισαν δεύτεροι στην κανονική περίοδο και χρειάστηκαν να γυρίσουν από την κόλαση του 0-2 στον παράδεισο […]
Ο Ιμπραΐμ Κουτλουάι άσκησε σκληρή κριτική στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση του Αμερικανού φόργουορντ στα social media. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού είχε τοποθετηθεί δημόσια πριν από μερικές ημέρες σχετικά με την κριτική που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τα σχόλια που βλέπει να γίνονται εις βάρος του. […]