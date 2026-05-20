Η έξαρση του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δημιουργεί προβληματισμό ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του καλοκαιριού, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τη μετακίνηση της εθνικής ομάδας προς τις ΗΠΑ.

Η αφρικανική χώρα ήταν μία από τις τελευταίες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στη μεγάλη διοργάνωση, η οποία αρχίζει σε περίπου 20 ημέρες και θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Ωστόσο, η υγειονομική κατάσταση στην περιοχή έχει προκαλέσει ανησυχία, με τις αρχές δημόσιας υγείας να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ειδικά λόγω των αυξημένων διεθνών μετακινήσεων που συνεπάγεται ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

An outbreak of Ebola in Democratic Republic of Congo threatens to spoil the country’s first trip to a World Cup in more than 50 years https://t.co/8biD5qoKiD — Bloomberg (@business) May 19, 2026

Το Χιούστον και πιθανότατα το Ντάλας αναμένεται να υποδεχθούν τη 26μελή αποστολή του Κονγκό, η οποία έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει προπονήσεις σε εγκαταστάσεις ράγκμπι στο Χιούστον και να διαμείνει κοντά στο εμπορικό κέντρο Galleria Houston, ενόψει της πρεμιέρας της στη φάση των ομίλων απέναντι στην Πορτογαλία στις 17 Ιουνίου.

Παρόλα αυτά, το ενδεχόμενο προβλημάτων στη συμμετοχή της ομάδας παραμένει ανοιχτό, καθώς τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) έχουν επιβάλει περιορισμούς εισόδου για 30 ημέρες σε ξένους υπηκόους που έχουν ταξιδέψει πρόσφατα σε Κονγκό, Ουγκάντα και Νότιο Σουδάν.

Από την πλευρά του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει την επιδημία ως «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος», ενώ η FIFA υπογράμμισε πως βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των χωρών που φιλοξενούν το τουρνουά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Παράλληλα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία τόνισε πως παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε επικοινωνία με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ώστε η ομάδα να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες ιατρικές και υγειονομικές οδηγίες.

Παρά τον προβληματισμό, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει άμεσος κίνδυνος αποκλεισμού της ομάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, Κρις Κανέτι, τα υπάρχοντα πλάνα δεν έχουν αλλάξει και η άφιξη της αποστολής παραμένει προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου.