Σε βάρος ενός 33χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό, σχηματίστηκε δικογραφία από την Ασφάλεια Ρόδου μετά από καταγγελία 28χρονης τουρίστριας από τη Φινλανδία.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στις αρχές Μαΐου, ωστόσο η καταγγελία έγινε τουλάχιστον δέκα ημέρες αργότερα. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η 28χρονη, είχε βγει για διασκέδαση με τον 33χρονο και εκείνος τη συνόδευσε στο σπίτι της αργά το βράδυ.

Εκεί, όπως ισχυρίζεται, ήρθαν σε ερωτική επαφή χωρίς τη συναίνεσή της. Ο κατηγορούμενος δεν συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο, και αρνείται τις κατηγορίες. Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης.