To Epiq, είναι το city SUV crossover που σύμφωνα με τη Skoda διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ηλεκτρική γκάμα της Skoda και, μαζί με το Peaq, θα διπλασιάσει την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα μοντέλων της μάρκας. Αναπτυγμένο στο πλαίσιο του Brand Group Core, το Epiq υποστηρίζει την ανταγωνιστική τοποθέτηση του Ομίλου Volkswagen στη σημαντική compact κατηγορία ηλεκτρικών οχημάτων μεγάλου όγκου.

Το Epiq είναι το πρώτο μοντέλο της Skoda που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+. Με αυτονομία περίπου 440 χιλιομέτρων και δυνατότητα ταχείας φόρτισης, το Epiq ανταποκρίνεται τόσο στις αστικές μετακινήσεις όσο και στα μεγαλύτερα ταξίδια. Το Epiq ενσωματώνει τις χαρακτηριστικές αξίες της Skoda, όπως η ευρυχωρία και η πρακτικότητα, ενώ ο χώρος αποσκευών των 475 λίτρων συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους της κατηγορίας.

Το Skoda Epiq προσφέρει ένα ευρύχωρο και λειτουργικό εσωτερικό, το οποίο συμπληρώνεται από χώρο αποσκευών 475 λίτρων και πρόσθετες λύσεις αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένου ενός εμπρός χώρου αποσκευών 25 λίτρων, γνωστού ως frunk.

Το Skoda Epiq διατίθεται με δύο μεγέθη μπαταρίας κίνησης και τρεις εκδόσεις ισχύος, όλες με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η πλατφόρμα MEB+ επιτρέπει τη χρήση ελαφρύτερων μπαταριών, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και βελτιώνοντας παράλληλα την αξιοποίηση των χώρων στο εσωτερικό. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, το Epiq προσφέρει αυτονομία περίπου 440 χιλιομέτρων και ταχεία φόρτιση DC από 10% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά, ενώ διαθέτει στάνταρ φόρτιση AC 11 kW. Επιπλέον, το Epiq υποστηρίζει αμφίδρομη φόρτιση, επιτρέποντας την εξωτερική χρήση της ενέργειας που είναι αποθηκευμένη στην μπαταρία ή, ανάλογα με την υποδομή, την τροφοδοσία ενός νοικοκυριού ή του δικτύου. Το Epiq επιτρέπει επίσης πλήρη οδήγηση με ένα πεντάλ στη λειτουργία B, με δυνατότητα επιλογής της έντασης ανάκτησης ενέργειας.