Η Italian Motion επιλέχθηκε για την αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση των μοντέλων της κινεζικής μάρκας Lepas στην Ελλάδα, που ήδη εκπροσωπεί στη χώρα μας τις Alfa Romeo, Jeep, FIAT, Abarth, Leapmotor, FIAT Professional.

H Lepas είναι μια μάρκα που εστιάζει στην εκλεπτυσμένη εμπειρία για τον οδηγό και τους επιβάτες, βασιζομένη στον σχεδιασμό, στην υψηλή ποιότητα κατασκευής, την άνεση και την τεχνολογία που προσφέρουν τα μοντέλα της. Το όνομά της αποτελεί σύνθεση των λέξεων Leopard και Passion.

Στόχος της μάρκας είναι μέχρι το τέλος του 2027 να δραστηριοποιείται σε 40 χώρες και μέσα στα τρία πρώτα χρόνια να ξεπεράσει τις 500.000 πωλήσεις.

Ειδικότερα, ηα γκάμα της Lepas περιλαμβάνει τα SUV μοντέλα L4, L6 και L8, ενώ το πλάνο ανάπτυξής της για το 2027 συμπεριλαμβάνει δυο ακόμα ολοκαίνουργια μοντέλα στις κατηγορίες B-hatchback (L2) και E-SUV (L9).

Το πρώτο μοντέλο είναι το L8, ένα ολοκληρωμένο premium D-SUV μήκους 4,69 m που διαθέτει plug-in υβριδικό σύστημα. Το δεύτερο μοντέλο ονομάζεται L6 και ανήκει στην κατηγορία C-SUV.