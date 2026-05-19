Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο σκηνικό εκτυλίχθηκε στους πανηγυρισμούς της Μπάγερν Μονάχου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Γερμανίας, με πρωταγωνιστή τον προπονητή της ομάδας, Βενσάν Κομπανί.

Ο Βέλγος τεχνικός πήρε την κούπα μαζί του μετά το τέλος των αρχικών πανηγυρισμών, όμως την ξέχασε στο σπίτι του και συγκεκριμένα στην… κουζίνα.

Όταν έφτασε η ώρα της επίσημης φιέστας στην κεντρική πλατεία, το τρόπαιο δεν βρισκόταν πουθενά, προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση.

🚨🆕 Upon arriving at Marienplatz, Vincent Kompany realised that he had forgotten the Bundesliga trophy in his kitchen at home ! 😭 The trophy had been entrusted to him overnight after the players’ private party. His wife then brought it back, but was unable to enter the town… pic.twitter.com/Thn0zRNDEl — Bayern Focus (@FCBayernFocus) May 19, 2026

Τη λύση έδωσε η σύζυγος του Κομπανί, η οποία μετέφερε άμεσα το τρόπαιο στο Δημαρχείο του Μονάχου, όπου το παρέδωσε στις αστυνομικές αρχές που βρίσκονταν στο σημείο για τα μέτρα ασφαλείας.

Στη συνέχεια, η κούπα παραδόθηκε κανονικά στον Βέλγο τεχνικό και οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν χωρίς περαιτέρω απρόοπτα, με το περιστατικό πάντως να γίνεται γρήγορα viral στα social media και να προσθέτει μια απρόσμενη πινελιά στους εορτασμούς της Μπάγερν.