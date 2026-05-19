Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην Championship, καθώς η Σαουθάμπτον τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από τον τελικό των playoffs ανόδου προς την Premier League, μετά την απόφαση της EFL για την υπόθεση «Spygate».

Η αγγλική λίγκα έκρινε ένοχους τους «Αγίους» για κατασκοπεία της προπόνησης της Μίντλεσμπρο πριν από τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ως αποτέλεσμα, η Σαουθάμπτον χάνει τη συμμετοχή της στον μεγάλο τελικό του Γουέμπλεϊ απέναντι στη Χαλ, όπου διακυβεύεται η άνοδος στην Premier League και τα τεράστια οικονομικά οφέλη που τη συνοδεύουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία, η ομάδα φέρεται να παραδέχθηκε ότι μέλος του τεχνικού επιτελείου κατέγραψε προπόνηση της Μίντλεσμπρο με κινητό τηλέφωνο. Παρά τον αποκλεισμό της «Μπόρο» στα ημιτελικά, η EFL αποφάσισε πως εκείνη θα πάρει τελικά τη θέση της Σαουθάμπτον στον τελικό.

Παράλληλα, επιβλήθηκε στους «Αγίους» και ποινή αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ενώ ο σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα έφεσης έως τις 20 Μαΐου.

Η υπόθεση άρχισε να παίρνει διαστάσεις όταν δημοσίευμα της Daily Mail αποκάλυψε φωτογραφίες άνδρα να καταγράφει κρυφά προπόνηση της Μίντλεσμπρο στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Όπως προέκυψε αργότερα, επρόκειτο για τον Γουίλιαμ Σαλτ, μέλος του αναλυτικού επιτελείου του προπονητή της Σαουθάμπτον, Τόντα Έκερτ. Η Μίντλεσμπρο προχώρησε άμεσα σε επίσημη καταγγελία, με την έρευνα να οδηγεί τελικά στην ιστορική τιμωρία της Σαουθάμπτον.

An Independent Disciplinary Commission has today expelled Southampton from the Sky Bet Championship Play-Offs after the Club admitted to multiple breaches of EFL Regulations related to the unauthorised filming of other Clubs’ training. In addition, the Club has received a… pic.twitter.com/VxyXFk48BA — EFL Communications (@EFL_Comms) May 19, 2026

Η σχετική ανακοίνωση

«Η Ανεξάρτητη Πειθαρχική Επιτροπή απέβαλε σήμερα τη Σαουθάμπτον από τα Play-Offs του Sky Bet Championship, αφού ο Σύλλογος παραδέχτηκε πολλαπλές παραβιάσεις των Κανονισμών της EFL σχετικά με την μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση της προπόνησης άλλων Συλλόγων.

Επιπλέον, ο Σύλλογος έλαβε αφαίρεση τεσσάρων βαθμών που θα εφαρμοστεί στον πίνακα του Championship 2026/27, μαζί με επίπληξη για όλες τις κατηγορίες.

Το αποτέλεσμα της σημερινής εντολής είναι ότι η Μίντλεσμπρο επανέρχεται στα Play-Offs του 2026 και θα προχωρήσει στον Τελικό των Play-Off εναντίον της Χαλ Σίτι. Ο τελικός παραμένει προγραμματισμένος για το Σάββατο 23 Μαΐου, με την ώρα έναρξης να μην έχει επιβεβαιωθεί.

Η Σαουθάμπτον κατηγορήθηκε για πρώτη φορά την Παρασκευή 8 Μαΐου, με περαιτέρω κατηγορίες να εκδίδονται την Κυριακή 17 Μαΐου σε σχέση με πρόσθετες παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26. Αυτές οι πρόσθετες κατηγορίες προέκυψαν από ζητήματα που εντοπίστηκαν μετά την έναρξη των αρχικών διαδικασιών που αφορούσαν τη Μίντλεσμπρο.

Η Σαουθάμπτον παραδέχτηκε παραβιάσεις των Κανονισμών που απαιτούν από τους Συλλόγους να ενεργούν με απόλυτη καλή πίστη και απαγορεύουν την παρακολούθηση της προπόνησης άλλου Συλλόγου εντός 72 ωρών από έναν προγραμματισμένο αγώνα. Οι παραβιάσεις που παραδέχτηκε αφορούν αγώνες εναντίον της Όξφορντ Γιουνάιτεντ τον Δεκέμβριο του 2025, της Ίπσουιτς Τάουν τον Απρίλιο του 2026 και της Μίντλεσμπρο τον Μάιο του 2026.

Η Σαουθάμπτον έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της Επιτροπής σύμφωνα με τους Κανονισμούς της EFL και τα μέρη εργάζονται για να προσπαθήσουν να επιλύσουν οποιαδήποτε έφεση την Τετάρτη 20 Μαΐου. Με την επιφύλαξη του αποτελέσματος, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αλλαγή του αγώνα του Σαββάτου.

Η EFL βρίσκεται τώρα σε συζητήσεις και με τους τρεις Συλλόγους σχετικά με τις επιπτώσεις της σημερινής απόφασης και θα προβεί σε περαιτέρω ανακοίνωση εν ευθέτω χρόνω.

Οι πλήρεις γραπτοί λόγοι της Επιτροπής θα δημοσιευτούν επίσης εν ευθέτω χρόνω».