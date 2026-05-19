Ο ΟΦΗ προετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες χρονιές της σύγχρονης ιστορίας του, καθώς η παρουσία του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης τη σεζόν 2026/27 φέρνει αλλαγές και ανακατατάξεις στο ρόστερ.

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της Stoiximan Super League και την ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ, η διοίκηση της κρητικής ομάδας ξεκίνησε τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, ανακοινώνοντας αρχικά το τέλος της συνεργασίας της με τους Χουάν Νέιρα, Βασίλη Λαμπρόπουλο και Γιάννη Χριστόπουλο.

Οι Νέιρα και Λαμπρόπουλος, δύο ποδοσφαιριστές που συνδέθηκαν έντονα με την πορεία του συλλόγου τα τελευταία χρόνια, ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο Ηράκλειο με τον ιδανικότερο τρόπο, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας και γράφοντας το όνομά τους στην ιστορία του ΟΦΗ.

Από την ομάδα αποχώρησε και ο Χριστόπουλος, ο οποίος μπορεί να είχε πιο περιορισμένο ρόλο, όμως προσέφερε όποτε χρειάστηκε.

Παράλληλα, η ΠΑΕ γνωστοποίησε ακόμη δύο αποχωρήσεις, καθώς οι Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης και Φίλιπ Μπαΐνοβιτς δεν θα συνεχίσουν στο ρόστερ της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ για τον Μπαΐνοβιτς

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Filip Bainovic.

Η διετής παρουσία του στην ομάδα μας σημαδεύτηκε από δύσκολες στιγμές λόγω του τραυματισμού που υπέστη το Νοέμβριο του 2024, γεγονός που δεν του επέτρεψε να δείξει όλα όσα μπορούσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όμως ο ίδιος δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί ένα σημαντικό μέλος των αποδυτηρίων και της καθημερινότητας του συλλόγου.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος κατέγραψε συνολικά 21 συμμετοχές με τον ΟΦΗ, στάθηκε με επαγγελματισμό και υπομονή, ενώ βίωσε έντονες στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στον Βόλο.

Filip, σ’ ευχαριστούμε για τη σημαντική προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!».

Η ανακοίνωση για τον Χατζηθεοδωρίδη

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Ηλία Χατζηθεοδωρίδη.

Μέσα σε δύο χρόνια παρουσίας στα ασπρόμαυρα, ο 28χρονος αμυντικός συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο σημαντικές περιόδους στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ενώ έδωσε το “παρών” τόσο στον περσινό τελικό της διοργάνωσης όσο και στο Betsson Super Cup.

Στις 59 συμμετοχές του με τα χρώματα του ΟΦΗ δεν ξεχώρισε μόνο για τη μαχητικότητα και τη συνέπειά του μέσα στο γήπεδο, αλλά κυρίως για το ήθος και τον χαρακτήρα του έξω από αυτό. Με σεβασμό και επαγγελματισμό σε κάθε βήμα αυτής της πορείας κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση όλων και να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην οικογένεια του ΟΦΗ.

Ηλία, σ’ ευχαριστούμε για τη σημαντική προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου!»