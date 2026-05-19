Η μεγάλη ώρα πλησιάζει για το Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στο T- Center με όλη την Αθήνα να κινείται σε ρυθμούς… μπασκετικούς. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα κοντραριστούν το τριήμερο 22-25/5 με στόχο την κορυφή της Ευρώπης και όπως μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς η ΕΛ.ΑΣ είναι στο… πόδι.

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία ενόψει της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με τις αρχές να έχουν ήδη καταρτίσει ένα εκτεταμένο σχέδιο επιτήρησης και ελέγχου, αντίστοιχο εκείνου που εφαρμόστηκε στον τελικό του UEFA Conference League το 2024 στη Φιλαδέλφεια.

Συγκεκριμένα, το ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι σαν… φρούριο, όπως και οι περιβάλλοντες χώροι, αλλά και παράδρομοι, ενώ θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 4-5 ζώνες ελέγχου. Η πρόσβαση θα γίνεται μόνο μετά από διαδοχικούς ελέγχους, ενώ στην ευρύτερη περιοχή δεν θα μπορεί να κινείται κανείς χωρίς ταυτότητα ή επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τους οπαδούς των ομάδων του Final Four και τις αποστολές

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., έχουν ήδη εκπονηθεί ειδικά πλάνα μετακίνησης για κάθε αποστολή, με προκαθορισμένες διαδρομές προς το γήπεδο και τους υπόλοιπους χώρους μετακίνησης των ομάδων. Αντίστοιχα, ειδικοί χάρτες και οδηγίες προετοιμάζονται και για τους φιλάθλους των τεσσάρων ομάδων και τη μετακίνησή τους.

Το επιχειρησιακό πλάνο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων καταστολής, μονάδων Κ9, αλλά και τη χρήση όλων των διαθέσιμων επίγειων και εναέριων μέσων επιτήρησης, ενώ και σύγχρονα τεχνικά μέσα θα βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία για την παρακολούθηση της κατάστασης γύρω από το T-Center και στις βασικές διαδρομές μετακίνησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενημέρωση των κατοίκων των περιοχών γύρω από το στάδιο, όπως η Καλογρέζα, το Μαρούσι και το Ηράκλειο, καθώς αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αποκλεισμοί δρόμων και αυξημένοι έλεγχοι κατά τη διάρκεια των ημερών του Final Four.Final Four