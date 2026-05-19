Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27, μια ιδιαίτερη χρονιά για τον σύλλογο, καθώς η ομάδα θα αγωνιστεί στο ΟΑΚΑ πριν μετακομίσει στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό.

Η πρώτη περίοδος διάθεσης ξεκινά την Πέμπτη (21/5) στις 16:00 και αφορά τους περσινούς κατόχους, οι οποίοι μέχρι τις 27 Μαΐου θα μπορούν να ανανεώσουν το διαρκείας τους κρατώντας την ίδια θέση που είχαν τη σεζόν 2025-26.

Στη συνέχεια, από τις 29 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου, οι παλιοί κάτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν διαφορετική θέση, ενώ από τις 4 Ιουνίου τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα για όλους τους φιλάθλους.

Η ΠΑΕ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της νέας αγωνιστικής περιόδου, τονίζοντας πως αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν από τη μετακόμιση στο νέο υπερσύγχρονο γήπεδο του Βοτανικού. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι όσοι αποκτήσουν διαρκείας για τη φετινή σεζόν θα έχουν προβάδισμα στη διαδικασία επιλογής θέσεων στο νέο γήπεδο.

Η ανακοίνωση:

Η νέα ποδοσφαιρική σεζόν 2026-27 βρίσκει τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο γήπεδο όπου οι φίλαθλοί μας έχουν ζήσει τις περισσότερες από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές βραδιές των τελευταίων δεκαετιών!

Το ανακαινισμένο Ολυμπιακό Στάδιο θα αποτελέσει την αφετηρία για το άλμα του Παναθηναϊκού στην επόμενη φάση της ιστορίας του, στο νέο σύγχρονο γήπεδό του.

Από την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, στις 4μ.μ., ξεκινάει η διάθεση των Εισιτηρίων Διαρκείας της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27!

Στην πρώτη φάση προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας της περσινής σεζόν, οι οποίοι θα μπορούν έως και τις 27 Μαΐου να διατηρήσουν την ίδια θέση με τη σεζόν 2025-26. Η δεύτερη φάση ξεκινάει στις 29 Μαΐου και διαρκεί έως 3 Ιουνίου και αφορά όσους παλαιούς κατόχους θέλουν να αλλάξουν θέση. Η τρίτη φάση ξεκινάει από 4 Ιουνίου και αφορά τους νέους κατόχους.

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας 2026-27 απευθύνεται σε ενεργά μέλη του Παναθηναϊκού Α.Ο. μέσω του κωδικού κάρτας μέλους (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έκδοση ή ανανέωση της κάρτας μέλους https://www.pao1908.com/membership).

Μην ξεχνάτε: διαρκείας τη σεζόν 2026-27 σημαίνει προτεραιότητα απόκτησης διαρκείας στο νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού!

